Euro2024, la Danimarca ferma la Serbia che esce ai gironi: Ilic sostituito al 67′

Finisce già nella fase a gironi l'Europeo della Serbia, nella quale figurano anche due convocati di proprietà del Torino come Vanja Milinkovic-Savic e Ivan Ilic. Le Aquile questa sera hanno pareggiato 0-0 contro la Danimarca e sono così rimasti ultimi nel gruppo C con soli due punti raccolti nelle tre gare disputate, pareggio a reti bianche anche in Inghilterra-Slovenia, l'altra sfida del gruppo C. Al primo posto della classifica si piazzano così gli inglesi con 5 punti, seguiti da Danimarca e Slovenia (entrambe a quota 3 ma con gli sloveni che accedono agli ottavi essendo tra le migliori terze). La Serbia risulta quindi essere l'unica squadra eliminata in questo gruppo e termina quindi in fretta l'avventura all'Europeo di Vanja ed Ilic. Il portiere granata anche oggi non è sceso in campo mentre il centrocampista classe 2001 ha giocato da titolare ma facendo un passo indietro rispetto alla convincente prestazione dello scorso turno, quando con un provvidenziale assist ha tenuto in vita la sua Nazionale. La mezzala del Toro oggi ha fatto una partita senza grossi punti esclamativi come gran parte dei suoi connazionali che erano chiamati a vincere ma che si sono arresi ad uno 0-0 contro i danesi che fanno festa per il secondo posto. Ilic è uscito dal campo al 67' per far posto allo juventino Dusan Vlahovic quando il CT Dragan Stojkovic ha cercato, in modo però vano, di aumentare il peso offensivo per segnare il gol qualificazione.