Filadelfia, cortile chiuso: arriva una diffida nei confronti del Torino

È stata inviata una diffida formale al Torino FC, alla Fondazione Filadelfia, al Comune di Torino e alla Regione Piemonte riguardo la situazione legata allo stadio Filadelfia, terreno di gioco sul quale si allenano i giocatori della prima squadra granata. A scrivere questa diffida degli Stati Generali Granata sono stati in prima linea Giuristi Granata del Toro Club Marco Filippi e al loro fianco ben 26 giuristi. I membri di questa organizzazione hanno scritto questa nota per evidenziare il problema legato al cortile dello stadio Filadelfia. La richiesta è che venga utilizzato come precedentemente stabilito prima della ricostruzione dell'impianto. Si legge che "il cortile dovrà essere concepito in maniera da consentire le stesse funzioni che ha storicamente ricoperto, e restare accessibile al pubblico anche in caso di chiusura delle strutture sportive e delle tribune del campo". Essendo il Torino FC il locatario dello stadio Filadelfia oltre che socio della Fondazione Filadelfia la richiesta è quella di riaprire il cortile dell'impianto come da accordi presi e di farlo entro 15 giorni dalla ricezione della missiva in questione. Se il cortile dell'impianto dovesse continuare a restare chiuso al pubblico, sarà valutato dai firmatari della diffida ogni tipo di azione legale nei confronti della società granata.