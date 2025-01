Fiorentina-Toro 1-1, le reazioni social: “Gran cuore, avessimo un presidente…”

Un punto che vale oro, conquistato giocando un'ora in inferiorità numerica. Il Toro rimanda ancora l'appuntamento con il ritorno alla vittoria ma può sorridere a Firenze, per una gara complicata da una grave ingenuità di Dembele. I granata, sotto per il gol di Kean, sono stati bravi a restare aggrappati alla partita, trovando con Gineitis il pareggio sfruttando un errore in costruzione della Fiorentina. Il Toro sale così a quota 23, trovando il quarto pareggio consecutivo. I tifosi chiedono rinforzi sul mercato. C'è soddisfazione per la prova di carattere, ma anche la consapevolezza che questa squadra va rinforzata. Di seguito alcune delle migliori reazioni social dei tifosi granata.