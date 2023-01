Fiorentina-Torino, in vendita i biglietti per il settore ospiti: le info

Sono disponibili i biglietti per la partita contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, in programma sabato 21 gennaio alle ore 20:45

Si comunica che sono in vendita i tagliandi del Settore Ospiti per assistere alla partita Fiorentina-Torino, in calendario sabato 21 gennaio alle ore 20.45. I biglietti, al prezzo di 20 euro, sono disponibili in vendita libera sulla rete Vivaticket e https://acffiorentina.vivaticket.it/.