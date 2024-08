Fonseca pre Milan-Torino: “Loro sono forti, mi aspetto 5 in difesa e spazi chiusi”

Le parole dell'allenatore del Milan, Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Torino

Redazione Toro News 16 agosto 2024 (modifica il 16 agosto 2024 | 15:33)

Alla vigilia della sfida tra Milan e Torino, il tecnico rossonero Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i granata. Di seguito le risposte principali dell'allenatore milanista alle domande dei molti giornalisti presenti a questa conferenza: "Oggi le sensazioni sono ancora più positive. I giocatori stanno raggiungendo la forma migliore con diversi tempi. Siamo pronti, la squadra è pronta per cominciare il campionato con fiducia e sentimenti positivi e con grande ambizione. Vogliamo giocare questa partita con la nostra identità da mostrare ai tifosi. Era difficile immaginare, con solo 5 settimane, avere sensazioni così positive".

Che avversario sarà il Torino?"La prima partita è sempre difficile. Il Torino è una squadra forte e l'allenatore lo conosco bene. Ha una linea difensiva da cinque giocatori, ha anche qualità con la palla. Abbiamo preparato bene la partita, vogliamo vincere e i giocatori sono motivati. Sappiamo che sarà una partita diversa da quelle giocate in questo periodo: Manchester City, Real Madrid e Barcellona non giocano come il Torino, il gioco non sarà così aperto. Ci aspettiamo una squadra più difensiva che aspetta il contropiede, anche per caratteristiche loro. Una partita totalmente diversa".

Il pubblico di San Siro potrà essere determinante?"È molto importante. È stato molto emozionate vedere contro il Monza 50mila tifosi. Domani penso che abbiamo lo stadio praticamente pieno, sarà emozionante. A volte non sono solo i risultati. Dobbiamo giocare con ambizione per vincere, ma anche per rendere orgogliosi i tifosi e fargli venire voglia di venire allo stadio per vederci. È troppo importante averli sempre al nostro fianco, ma dobbiamo essere anche noi a portarceli. Dobbiamo giocare e vincere per renderli orgogliosi e soddisfatti per il modo di giocare".

Dove può arrivare questo Milan? Può lottare per lo Scudetto? "L'Inter negli ultimi due anni è stata molto forte. Ci sono anche altre squadre: Napoli ed Atalanta sono squadre che possono lottare per lo Scudetto e anche la Juventus. Quello che noi vogliamo e crediamo è che possiamo entrare in questa lotta contro una squadra fortissima con l'Inter. È una squadra che ha lo stesso allenatore e gli stessi giocatori da anni. Crediamo che possiamo entrare in questa lotta".