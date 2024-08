Gemello, il saluto commosso al Torino: “Per sempre uno di voi”

Gemello: "Un sogno indossare questa gloriosa maglia"

"Una storia che va oltre i sette anni passati insieme - scrive Gemello, pubblicando una carrellata di foto che lo ritraggono al Toro dai tempi dell'Under 16 fino alla Prima squadra - Una storia che parte da lontano, da quando con mio papà andavo allo stadio a vedere le partite del Toro. La storia di un bambino che ha coltivato un sogno e la possibilità di realizzarlo. Il sogno di indossare questa gloriosa maglia. Di avere l'onore di sentire i tifosi urlare il suo nome senza aver modo di ringraziarli veramente come avreste meritato". Prosegue Gemello in merito all'addio e al futuro: "Non tutte le storie hanno per forza un lieto fine. Non tutte le storie finiscono come avevamo sognato da piccoli. Forse non finiscono, 'fanno giri e poi ritornano'. Magari in momenti diversi, in modi diversi e con esperienze diverse". E infine: "In questa storia c'è però qualcosa che non è mai cambiato. Quel qualcosa che solo chi ama veramente questa maglia può capire. Qualcosa che non cambierà mai e mi porterò dietro per sempre. Una fede, una passione, un modo di intendere la vita, un amore. Grazie a chi mi ha fatto sentire a casa in tutti questi anni. Società, allenatori, compagni e ogni singolo addetto ai lavori che sono stati la mia seconda famiglia. Grazie a tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Per sempre uno di voi".