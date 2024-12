Genoa-Torino 0-0: un punto a testa nella partita della paura

La posta in palio è pesante per entrambe le formazioni e al Ferraris i ritmi sono subito molto elevati, con il Toro che appare propenso ad un'aggressione alta. Ma gli errori tecnici sono tanti e le vere occasioni latitano. Il primo tiro in porta è di Linetty al 29', ma il mancino da fuori è facile preda di Leali. Quindi ci prova Gineitis, con un colpo di testa troppo debole dopo una buona giocata di Vojvoda. È invece Ricci a deviare in angolo un destro dal limite di Frendrup. Al 39' i granata vanno a un passo dal vantaggio: grande azione manovrata, suggerimento di Ricci in profondità, cross sul secondo palo di Adams per l'accorrente Vojvoda che, da due passi, centra il palo esterno. Sul ribaltamento di fronte protesta il Genoa dopo una mischia in area: Gineitis rischia qualcosa, ma per Marinelli è fallo in attacco e arriva il giallo a Thorsby per proteste.

Il secondo tempo: Vanoli chiude senza prime punte

I ritmi sono subito elevati anche in avvio di ripresa, anche in questo caso con tante imprecisioni da entrambe le parti. I granata ci provano con un sinistro di Linetty da buona posizione, sporcato in angolo dalla difesa rossoblù. Al 66' Vieira prova a dare la scossa con il primo cambio: fuori Badelj, spazio a Vitinha per un Genoa più offensivo. Vanoli risponde cambiando ruolo su ruolo con Karamoh per Adams e Sosa per Vojvoda. Il gioco ristagna per lungo tempo della ripresa e mancano le occasioni da rete, con le difese che prevalgono puntualmente sugli attacchi. Quindi all'88' tocca a Balotelli per Pinamonti. Nel Toro entrano invece Lazaro e Njie per Pedersen e Sanabria. E all'88' tocca a Tameze sostituire Linetty, fischiatissimo per i trascorsi in blucerchiato. All'89' Karamoh insacca su assist di Tameze, Marinelli fischia e annulla subito per un precedente tocco di mano di Coco. Scattano quindi cinque minuti di recupero e il Toro va vicino al gol con un destro da fuori di Tameze ribattuto. Quindi è lo stesso Tameze a spendere il giallo per impedire al Genoa di ripartire. Finisce dunque 0-0, un punto che evita al Toro un nuovo sprofondo. Dagli oltre 1.500 tifosi presenti nel settore ospiti arrivano comunque applausi e cori di incoraggiamento per la squadra.