Genoa-Torino 1-0, il tabellino: Pobega diffidato e ammonito, salta la Salernitana

Polemiche per la doppia ammonizione a Ostigard, tra le fila granata invece giallo anche ad Ansaldi

Il Torino perde una partita senza smalto contro il Genoa e cade al Marassi (QUI la cronaca). Un errore granata agevola la rete di Portanova, che permette al Grifone di poter gestire un vantaggio, seppur minimo. Poi arriva il rosso a Ostigard, per doppia ammonizione, che lascia in 10 i padroni di casa e fa rumoreggiare i tifosi del grifone. Il Genoa gestisce il risultato fino alla fine, il Torino non solo non riesce a recuperare la partita ma prende anche due gialli, con Pobega e Ansaldi nel finale. Pesa molto quello del centrocampista di proprietà del Milan: era diffidato, salterà la Salernitana.