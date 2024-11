Genoa-Torino, aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti: le info

Genoa-Torino , via alla vendita dei biglietti per il Settore ospiti. Da oggi, venerdì 29 novembre, è possibile acquistare un tagliando per assistere alla gara del Torino di Vanoli contro il Genoa di Viera in programma sabato 7 dicembre alle ore 15.00 presso lo stadio Marassi di Genova. Il costo di ciascun biglietto è pari a 25 euro (più le commissioni).

Di seguito il comunicato del Torino

"Si comunica che sono in vendita i tagliandi del Settore Ospiti per assistere alla gara Genoa-Torino, in calendario sabato 7 dicembre alle ore 15.00. Il prezzo dei biglietti è di € 25 intero e € 15 per gli Under 16 e sono acquistabili tramite il circuito Vivaticket. La vendita terminerà venerdì 6 dicembre alle ore 19.00".