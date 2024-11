Gineitis segna con la Lituania: potrebbe avere spazio, Ilic non è intoccabile

Gineitis bene alla prima da titolare a San Siro, ma poi...

"Ha qualità e doti, ma deve crescere in personalità e determinazione. Lui, come tanti altri, è un giocatore che ci può dare una grossa mano". Così Paolo Vanoli aveva commentato l'esordio in questo campionato da titolare di Gvidas Gineitis nella sconfitta di San Siro contro l'Inter. Il centrocampista lituano era stata la mossa a sorpresa di Vanoli nell'undici di partenza, preferendolo ad Ivan Ilic. Contro i nerazzurri Gineitis è andato a completare il centrocampo granata composto da Samuele Ricci e Karol Linetty. Il classe 2004 nei primi 20 minuti aveva avuto un compito ben preciso: seguire a uomo il numero 20 nerazzurro Hakan Çalhanoğlu, facendo un lavoro di possesso individuale e non di reparto. La scelta in controtendenza di Vanoli serviva per inibire uno dei giocatori cardine dell'Inter. Il giovane centrocampista lituano riuscì a ritagliarsi un ruolo da protagonista soprattutto nell'azione lampo che ha portato al gol del 2-1 granata. Poi, non è riuscito a ribadire la stessa qualità nelle prestazioni e, con il calare della squadra, anche lui ha offerto prestazioni di minor qualità.