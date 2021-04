Giudice Sportivo: Nkoulou entra nella lista dei diffidati

I verdetti del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea per queste prime partite della trentaduesima giornata del campionato

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noto il referto relativo a queste prime 8 partite del turno infrasettimanale. Per quanto riguarda i calciatori granata, Nicolas Nkoulou entra in diffida, dato che con l'ammonizione di ieri sera ha raggiunto la quarta sanzione stagionale, andando così ad aggiungersi a Andrea Belotti, Karol Linetty, Simone Zaza, Sasa Lukic e Simone Verdi. Per Rincon invece settima sanzione stagionale, mentre per il vice di Nicola Manuele Cacicia è la prima.