La moviola di Bologna-Torino 1-1: le ‘mani’ di Orsolini e Soumaoro…

Tutti gli episodi da moviola nel match tra Bologna e Torino

Con un pareggio in casa del Bologna, è andata in archivio anche la trentaduesima giornata del campionato granata. Un eurogol di Mandragora non è bastato al Toro di Nicola per ribaltare il vantaggio iniziale di Barrow, arrivato da presupposti dubbi. Per l’arbitro Marini è soltanto la nona direzione in massima serie e, dal modo di gestire la gara, si vede. Non lo aiuta neanche il VAR Mariani, che non lo richiama al monitor nel corso del secondo minuto della ripresa: il rigore per i granata non sarebbe stato eccessivo. Ma ripercorriamo tutti gli episodi controversi del match.