I migliori allenatori al mondo secondo FourFourTwo: Juric al 36° posto

Uno dei fiori all'occhiello del Torino attuale per molti è il suo allenatore della prima squadra, Ivan Juric. Il tecnico croato fin dal suo arrivo in granata nell'estate 2021 ha saputo dare la propria impronta di gioco alla squadra e durante la sua gestione sta facendo crescere molti giocatori. A quanto pare anche all'estero Juric è considerato un'ottima guida tecnica e infatti ha ricevuto una posizione di assoluto prestigio all'interno della classifica dei migliori allenatori stilata dal media britannico FourFourTwo. Si tratta di un media che analizza il calcio internazionale soprattutto avvalendosi di numeri e statistiche per stilare classifiche e analisi il più oggettive possibili. Nelle ultime ore sul proprio sito è stata pubblicata la graduatoria aggiornata dei migliori 50 allenatori del mondo e il tecnico del Toro, Ivan Juric, occupa addirittura la 36^ posizione. L'ex Verona viene definito un discepolo di Gasperini, "abile a far crescere i suoi giocatore e nel far giocare le sue squadre limitando gli spazi tra le linee, difendendo in profondità e cogliendo le occasioni che si presentano", si legge sulle colonne di FourFourTwo. In questa classifica Juric si trova davanti ad altri allenatori visti in Serie A come Maurizio Sarri, Roberto De Zerbi, Simone Inzaghi, Igor Tudor e Vincenzo Italiano ed è subito alle spalle di due figure internazionali come José Mourinho e Luis Enrique.