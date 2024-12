Il 2024 a tinte granata, marzo/aprile: il rallentamento nella corsa europea

Gli episodi più importanti dei mesi di marzo e aprile del 2024 granata

Piero Coletta 31 dicembre 2025 (modifica il 31 dicembre 2025 | 14:30)

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2024, esplorando con la macchina del tempo gli eventi tra il mese di marzo e il successivo aprile (QUI PER VEDERE GENNIO E FEBBRAIO)

UN ACCESO TORINO-FIORENTINA Correva il 2 marzo 2024 e Torino e Fiorentina si affrontavano tra le mura dell'Olimpico Grande Torino. Il clima è infuocato, per la classifica e per le ambizioni europee delle squadre è una gara che vale tanto. La tensione è lampante e soprattutto il Torino patisce l'aspetto nervoso. Allo scadere del primo tempo Ricci viene espulso per doppia ammonizione, colpevole di aver protestato troppo nei confronti di Marchetti, decisione comunque sbagliata. Infine nel corso del secondo tempo Juric e Italiano hanno un acceso diverbio a bordo campo con tanto di minacce rivolte al collega, il tecnico croato che viene espulso. Non pago di ciò l'ex allenatore del Verona si proietta verso la tribuna, salendoci sopra. Nel post gara sono arrivati i chiarimenti e la pacificazione tra Italiano e Juric. L'episodio costerà caro al croato: squalifica di due giornate e ammenda di 15.000 euro.

SANABRIA ROVESCIA IL MONDO La rovesciata di Sanabria contro il Napoli entra di diritto in questa raccolta di ricordi. Dopo la gara contro la Fiorentina i granata affrontano i partenopei in crisi di risultati e lontani parenti di quella squadra carro armato che aveva dominato dall'inizio alla fine il campionato precedente. Kvaratskhelia apre le danze al 61'. Poi Sanabria, subentrato a Pellegri da pochi minuti, confeziona sugli sviluppi di corner una rovesciata splendida esteticamente che vale il definitivo pareggio per 1-1.

IL CLASSICO DEI PIÚ CLASSICI GOL DELL'EX Dopo una serie di tre partite consecutive senza trovare i tre punti il Torino di Juric torna a sbloccarsi. Lo fa presso il Blu Energy Stadium di Udine contro l'Udinese, campo sempre ostico. I granata sbloccano il match già nel corso del primo tempo con una splendida zuccata di Duvan Zapata, grande ex della sfida, sul cross pennellato di Vojvoda, schierato nell'occasione come braccetto della difesa a tre di Juirc. Nella ripresa trova la rete anche Nikola Vlasic, per quella che è la seconda vittoria consecutiva dei granata tra le mura dell'Udinese.

L'ERRORE DI BELLANOVA Il Torino ha la possibilità di trovare la terza vittoria utile consecutiva nella trasferta di Empoli, rullino di marcia che manca dai tempi di Mazzarri. L'approccio è giusto, ma i granata si ritrovano sotto dopo sei minuti di gioco a causa della prodezza di Cambiaghi. Nella ripresa Zapata trova il pareggio, prima del nuovo sorpasso toscano con Cancellieri. Sempre il colombiano al 91' sigla il pareggio, ma proprio allo scadere un errore di sufficienza di Bellanova condanna i granata alla sconfitta con la rete di Niang al 94'. In ottica salvezza per l'Empoli saranno tre punti d'oro, mentre per i piemontesi il primo vero stop che taglia le gambe nella corsa alla Conference.

L'ULTIMO DERBY DI JURIC Ivan Juric l'ha sempre detto, la mancata vittoria in un derby contro la Juventus è una macchia nella sua esperienza in granata. Una cosa che aveva ribadito anche nella conferenza stampa della vigilia. Il suo ultimo derby però non lo vedrà vincente. Il match finirà 0-0, con i bianconeri che sfiorano la vittoria cogliendo un palo con Dusan Vlahovic. Al tecnico però resta il rimpianto del colpo di testa di Lazaro al 94': "Peccato, penso che la squadra ha fatto un secondo tempo spettacolare dove raramente loro superavano il centrocampo e abbiamo avuto le occasioni con tanti angoli. Questa volta non ci è andata bene, grande dispiacere perché il secondo tempo secondo me è stato di alto livello".

LO SCIALBO 0-0 CONTRO IL FROSINONE Quella con il Frosinone resta un grande rimpianto, un'occasione sprecata. Il Torino affronta i ciociari in difficoltà e in piena lotta salvezza. Una vittoria permetterebbe ai granata di restare saldamente in corsa per la lotta europea, poi riagguantata nelle ultime giornate ma senza mai dare la sensazione di poterci davvero entrare. Il Torino ha anche diverse occasioni, come quella sprecata da Zapata al 30' del primo tempo. Finirà in parità, con gli sguardi sconsolati dei giocatori granata.