Il 2024 granata in 6 foto, settembre/ottobre: l’infortunio di Zapata il crocevia

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2024, continuiamo con settembre e ottobre.

Il mese di settembre inizia in un clima di incertezze, subito dopo la cessione a sorpresa di Bellanova, avvenuta in chiusura del mercato. Il mercato estivo non ha pienamente soddisfatto le aspettative della piazza, e nonostante alcune operazioni mirate, gli acquisti non sono riusciti a compensare le perdite sul piano tecnico. A farsi carico della responsabilità di rilanciare il progetto è Paolo Vanoli, chiamato a sostituire Ivan Juric alla guida della squadra. Il tecnico, dopo un inizio promettente con il pareggio contro il Milan e le vittorie su Atalanta e Venezia, si affaccia al mese settembre sulle ali dell’entusiasmo. Il pareggio contro il Lecce e la vittoria contro il Verona portano il Torino a quota 11 punti, con la squadra che vola in testa alla classifica.