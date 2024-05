Il Milan in trasferta vola: rossoneri secondi solo all’Inter nelle gare in esterna

Sabato alle ore 20:45 il Torino ospiterà il Milan nella sfida valevole per la penultima giornata di Serie A. Attualmente i rossoneri sono secondi a quota 74 punti e provengono da una grande Vittori casalinga per 5-1 contro il Cagliari. Il match sarà importantissimo per i granata, che non hanno ancora abbandonato il sogno Europa. Lo stadio Grande Torino anche per quest'occasione ha risposto presente e sabato sarà gremito. Si tratta di un fattore molto importante, soprattutto perché, numeri alla mano, il Milan in trasferta si è dimostrato la seconda squadra più pericolosa del campionato. Procediamo ora ad analizzare con attenzione le statistiche.