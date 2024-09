Il Torino è fuori dai primi 50 posti per costo della rosa: la classifica mondiale

Il nuovo rapporto del CIES: ecco la classifica mondiale per somma dei costi delle rose, Toro 61°

Nell'ultimo rapporto pubblicato dal CIES sul suo sito ufficiale, vengono presi in esame i costi dei cartellini di tutti i giocatori attualmente presenti in ciascuna delle prime cento squadre al mondo. Facendo quindi la somma di tutte le spese che i vari club hanno dovuto affrontare per la costruzione delle rose, si può comprendere quali siano almeno sulla carta gli organici più costosi (sebbene non significhi sempre competitivi). Il predominio assoluto è del calcio inglese che nelle prime cento posizioni ha addirittura 24 squadre, le 20 di Premier League più altre 4 di Championship (la seconda divisione). Nei primi cinque posti ci sono: Chelsea (1,263 miliardi di euro), Manchester United (1,038 miliardi), Manchester City (1,017 miliardi), Arsenal (798 milioni) e Tottenham (787 milioni). Il Real Madrid 8^ (720 milioni) e la Juventus 10^ (626 milioni) sono le uniche due squadre non inglesi presenti in top-10. Con un costo totale della rosa pari a 132 milioni di euro, il Torino non si trova nella prima metà di questo elenco perché è in 61^ posizione su un totale di cento squadre prese in esame. Nei posti subito davanti al Toro ci sono tante squadre che giocano abitualmente in Europa come Ajax, Eintracht Francoforte e Porto oltre a moltissime squadre della Premier League che ogni anno spendono cifre elevatissime in sede di calciomercato e anche alle più ricche squadre arabe che negli ultimi tre anni hanno fatto incetta di campioni prelevati dall'Europa a suon di offerte multimilionarie.