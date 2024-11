Il Torino è la squadra che ha fatto meno punti dalla sosta di metà ottobre

Il Torino, per gran parte del periodo che ha racchiuso queste recenti sconfitte, ha dovuto fare a meno almeno di tre potenziali titolari: Borna Sosa, Duvan Zapata e Perr Schuurs. Senza dimenticare alcune assenze importanti come quelle di Ilic, Njie e poi recentemente Adams. Non significa che l'atteggiamento sbagliato alla partita possa esser giustificato da queste perdite, ma vanno tenute all'interno di una considerazione più ampia di questo lasso di tempo così negativo per i granata. Non è facile giocare partite delicati senza alcuni calciatori che sono colonne portanti della squadra. Infine, vanno considerate le inattese prestazioni sottotono dei nuovi: Maripan, Walukiewicz e Coco non sono stati all'altezza dei titolari dell'anno scorso.

Torino, Vanoli e la sensazione di appagamento

“Voi non avete capito la situazione. Così si va in B! Qui dobbiamo tutti darci una svegliata. Io per primo devo fare meglio. Adesso basta! Basta con superficialità, disattenzione e paura. Ma quale paura? Fate il mestiere più bello al mondo! Voi lo avete capito che se si va avanti così andiamo in serie B? Vi è chiaro? Ve lo chiarisco io allora. C’è solo una parola che deve entrarvi in testa adesso: umiltà. Forse qualcuno pensa che basti quello che sta facendo. Allora non ha capito nulla, qui dobbiamo dare tutto quello che abbiamo". Queste sono le parole che, secondo quanto riferito da Paolo Aghemo di Sky Sport, Paolo Vanoli ha usato al termine della sfida contro la Juventus. Una delle cause della mancanza di punti dei granata può esser proprio quella sensazione di appagamento trovata dopo i primi risultati positivi. Il Torino dovrà giocarsi punto per punto, consapevole di trovarsi davanti squadre affamate in cerca di punti. Solo così, ritrovando l'autostima e la capacità di reagire agli eventi negativi, il Toro riuscirà a riottenere la continuità nelle prestazioni e nei risultati.