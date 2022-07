Il Toro saluta Bad Leonfelden: da oggi in campo a Waidring. Il programma

L’arrivo nella località che ospita la seconda parte di ritiro è prevista per le 12.30, poi la squadra scenderà in campo al Walstadion Waidring nel pomeriggio, alle 17.30

La comitiva è rimasta invariata: chi c’era all’andata c’è al ritorno, eccezion fatta per Gleison Bremer che c’era allora e oggi non c’è più (e per Nemanja Radonjic e Ben Kone, che si sono uniti al gruppo successivamente). Il Torino ha terminato la prima fase di lavoro in Austria e ha lasciato Bad Leonfelden alle 9.30 della mattinata di questo venerdì. Prossima tappa Waidring, Tirolo, dove la squadra rimarrà fino al 29 luglio. L’arrivo nella località che ospita la seconda parte di ritiro è prevista per le 12.30, poi la squadra scenderà in campo al Walstadion Waidring nel pomeriggio, alle 17.30, per un allenamento tecnico-tattico in vista dell’amichevole di domani, alle 18 contro il Trabzonspor nella vicina Kitzbuhel.

Torino a Bad Leonfelden, undici giorni di intenso lavoro

Juric ha condotto undici giorni di ritiro fatti di lavoro intenso ma con la consapevolezza che il Torino di oggi non è quello che affronterà la stagione. Il mercato è aperto e la squadra ha bisogno di 3-4 titolari, forse di altrettante seconde linee e di cedere almeno 6-7 giocatori che non rientrano nei piani. In ogni caso la squadra ha lavorato intensamente sia sul piano tattico. Probabilmente il tecnico sperava di avere nuovi acquisti in questa fase di ritiro, così non è stato, vedremo se accadrà a Waidring.

Torino, il programma di Waidring

La squadra si allenerà in Tirolo, come detto, per la prima volta oggi pomeriggio. Poi domani c’è l’amichevole nella vicina Kitzbuhel. In seguito, tre giorni di allenamento, dal 24 al 26 luglio. Il 27 la quarta amichevole, a Seekirchen con l’Apollon Limassol. Il 28 luglio e il 29 luglio altri due giorni di lavoro a Waidring, poi il 30 mattina la squadra si trasferirà a Nizza in Francia, dove nel pomeriggio (ore 17) giocherà l’ultima amichevole della preseason allo stadio Allianz Riviera contro i padroni di casa.