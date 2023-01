Ilic inondato dai commenti dei tifosi granata: “Vieni al Toro, ti aspettiamo”

Per convincere Ivan Ilic a firmare per il Toro, i tifosi hanno scatenato la propria fantasia. Ci sono commenti più seri, che rivendicano la storia granata e il blasone della piazza, altri in cui si punta sul rapporto con Juric e sul gruppo serbo all’interno dello spogliatoio, cori della Curva Maratona e c’è anche chi punta sull’ironia. “L’unica cosa che Marsiglia ha in più di Torino è il mare, ma neanche il bagno nel Po è male” scrive un tifoso. “Al Marsiglia giochi la Champions, ma vuoi mettere giocare con Adopo, Bayeye e tanti altri campioni?” chiede un altro. E c’è anche chi punta sul cibo: “A Torino ci sono ravioli, gianduiotti e bagna cauda”. Insomma, un’invasione in piena regola: comunque vada, non si può dire che i tifosi del Toro non ci abbiano provato.