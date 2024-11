Ilic nuovo stop: così è dura dare continuità. Ma il Toro ha bisogno di lui

Infortunio al tendine del ginocchio per Ivan Ilic, niente Nazionale per lui. Il serbo continua a convivere con una serie abbastanza importante di acciacchi più o meno seri che non gli permettono di giocare con regolarità e trovare costanza di rendimento. A inizio ottobre aveva già saltato l'altro ciclo di partite della sua selezione a causa di un'infiammazione del tendine del bicipite della coscia. Inoltre, era stato indisponibile per Paolo Vanoli contro Cagliari, Como e Roma, tre gare nelle quali i granata hanno faticato parecchio. Con la Fiorentina è subentrato per 26 minuti, con la Juventus è tornato titolare ma si è fermato dopo un tempo. Troppo poco per dare continuità.