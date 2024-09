Ilkhan, lunghissimo stop e salta il trasferimento. Un errore farlo giocare?

Una beffa, certo. Ma con il senno del poi è facile anche pensare ad un errore da parte del club. Emirhan Ilkhan era pronto a una nuova avventura quando si è infortunato. Era infatti ai dettagli il passaggio in prestito al Konyaspor, squadra turca che avrebbe permesso al giovane centrocampista di giocare con maggiore continuità. Ilkhan era pronto a tornare in patria, poi la torsione innaturale del ginocchio durante la partitella contro la Primavera, l'uscita dal campo in lacrime e l'esito degli esami strumentali: lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Lungo stop: almeno 6 mesi ai box

E così è inevitabilmente saltato il trasferimento in prestito di Ilkhan, che ora dovrà pensare prima di tutto a recuperare da un infortunio che si preannuncia particolarmente lungo. Per il centrocampista sono in programma nuove visite specialistiche prima dell'intervento chirurgico. Poi, una volta finito sotto i ferri, l'ex Besiktas dovrà stare ai box per almeno sei mesi. Impossibile pensare dunque ad un prestito persino nella sessione di gennaio: per rivedere in campo Ilkhan bisognerà aspettare fino alla prossima primavera. Il rischio è quello di perdere un'intera stagione. E allora è inevitabile una considerazione: dato l'imminente trasferimento, non si poteva evitare di schierare il giocatore durante la partitella di sabato scorso, nonostante la rosa ridotta all'osso dalle convocazioni in nazionale?