Torino, il punto dall’infermeria: ci sono Vanja e Njie, rimane fuori Walukiewicz

Recuperati Milinkovic-Savic e Njie, assente ancora Walukiewicz

Recuperati in extremis Vanja Milinkovic-Savic e Alieu Njie. Il portiere serbo ha avuto nel corso della settimana un problema all'addome, ma nella giornata di oggi si è allenato in gruppo. Anche il classe 2005 francese ha avuto un problema in settimana, causato da un trauma al ginocchio, ma anche lui è rientrato in gruppo nell'allenamento odierno. Entrambi i giocatori saranno quindi presenti nella sfida di domani contro l'Udinese. Chi sarà, invece, assente è Sebastian Walukiewicz: il polacco aveva abbandonato l'ultima gara casalinga, contro il Bologna, in barella, a causa di una crisi respiratoria. Le condizioni dell'ex difensore dell'Empoli sono ancora in fase di valutazione, e il numero 4 granata non sarà quindi convocato per l'ultimo match di quest'anno solare.