Torino, il punto dall’infermeria: infortunio Vojvoda, Pedersen in dubbio

Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, il tecnico granata Paolo Vanoli ha parlato del match in conferenza stampa presentando lo stato di forma del suo Torino e fornendo le sue sensazioni su questo appuntamento. L'allenatore ex Venezia ha fornito anche alcuni novità sui giocatori che non potranno prendere parte alla gara per via di un infortunio, rispondendo ad una domanda sull'argomento. Ovviamente sono ancora fuori i lungodegenti Duvan Zapata , Perr Schuurs , Emirhan Ilkhan e Zanos Savva .

Vanoli annuncia: "Pedersen ha un problema all'anca, Vojvoda è infortunato"

Come già raccontato su queste colonne, la contemporanea assenza di Ivan Ilic per un infortunio al flessore della coscia sinistra con quella di Karol Linetty per squalifica, riduce le scelte per Vanoli a centrocampo ma per fortuna c'è il pieno di recupero di Gvidas Gineitis che è tornato a disposizione dopo essere guarito da una contusione al ginocchio. In conferenza il tecnico granata ha poi svelato che si sono fermati per dei problemi fisici anche altri due giocatori. Il primo è Mergim Vojvoda che sarà un altro sicuro assente in questa partita a Firenze e anche nelle prossime partite che i granata disputeranno. Il kosovaro ha infatti subito una lesione muscolare al polpaccio durante un allenamento in settimane e dovrà restare fuori alcune settimane mentre lo staff medico granata monitorerà la sua evoluzione clinica giorno dopo giorno. Vojvoda aveva già avuto un problema muscolare a metà settembre ma in quel caso si trattava di un infortunio di entità molto più lieve che lo fece restare fermo una manciata di giorni mentre in questo caso si prevede un rientro nel mese di febbraio. Il secondo giocatori che potrebbe saltare la partita con la Fiorentina è Marcus Pedersen che rimane in dubbio dopo che ha avuto un problema all'anca e la sua convocazione in vista del match di domani, domenica 18 gennaio, resta in bilico.