Torino, emergenza a centrocampo. Ma Gineitis è vicino a rientrare in gruppo

Come sta Gvidas Gineitis? Dovrebbe rientrare in gruppo a strettissimo giro e spera nella convocazione per la partita di domenica allo stadio “Franchi” di Firenze contro la Fiorentina. Il lituano non ha ancora esordito nel suo 2025, ha...

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 17 gennaio - 06:20

Come sta Gvidas Gineitis? Dovrebbe rientrare in gruppo a strettissimo giro e spera nella convocazione per la partita di domenica allo stadio "Franchi" di Firenze contro la Fiorentina. Il lituano non ha ancora esordito nel suo 2025, ha infatti saltato in rapida successione Parma e Juventus. Una contusione al ginocchio l'ha tenuto lontano dal campo nelle prime uscite del nuovo anno solare. Nelle ultime sessioni di allenamento ha svolto lavoro differenziato al Filadelfia, ma filtra ottimismo sul suo rientro in gruppo.

Coperta corta a centrocampo: mancheranno Linetty e Ilic — Non soltanto il giocatore spera di essere convocato per Firenze, ma un po' tutto il mondo Toro fa tifo per il recupero del lituano perché i numeri a centrocampo sono abbastanza ristretti. Karol Linetty a Firenze non ci sarà per squalifica, Ivan Ilic non ci sarà per infortunio. Dunque, sono al momento arruolabili solamente Samuele Ricci e Adrien Tameze. L'aggiunta di Gineitis sarebbe provvidenziale per dare qualche alternativa in più, soprattutto a gara in corso, al tecnico Paolo Vanoli.