Inter-Torino 2-1: espulso Maripan, granata sotto di un gol e di un uomo al 45′

Succede di tutto nel primo tempo di San Siro. L'episodio chiave è l'espulsione di Maripan, che costringerà il Toro a giocare oltre un'ora in dieci uomini. L'Inter si porta quindi sul doppio vantaggio con due gol di testa di Thuram, Zapata accorcia subito le distanze e prova a tenere in vita il Toro. Si prospettano quarantacinque minuti di sofferenza per i granata, costretti a giocare ancora un tempo intero in svantaggio di un gol e di un uomo.

Non mancano le novità nelle scelte di Vanoli (assente per squalifica e sostituito in panchina da Godinho), che cambia addirittura sette rispetto alla gara contro la Lazio. Tra i pali si rivede Milinkovic-Savic, davanti a lui l'unico confermato è Coco: Walukiewicz e Maripan rilevano Vojvoda e Masina, con il cileno che si piazza al centro e l'ex Las Palmas come braccetto di sinistra. In mezzo al campo resta fuori Ilic: c'è Gineitis con Ricci e Linetty, al ritorno da titolare. Sugli esterni ci sono Pedersen e Lazaro, in avanti Adams fa coppia con Zapata. Inzaghi risponde con quasi tutti i titolarissimi: Lautaro Martinez e Thuram guidano l'attacco.

Il primo tempo: espulso Maripan, granata subito in dieci

Sono i nerazzurri a gestire il pallone, con il Toro attento a non concedere spazi. Ma le prime occasioni sono granata: al 12' Lazaro stacca sul secondo palo su cross di Pedersen ma non inquadra, un minuto più tardi Ricci scalda i guantoni di Sommer con un destro dai venticinque metri. Al 18' è provvidenziale una chiusura di Walukiewicz dopo un intervento in ritardo di Maripan su Thuram. Per il cileno scatta il giallo, Marcenaro viene richiamato al Var e opta per il rosso. Vanoli e Godinho ridisegnano la squadra con una linea a quattro, arretrando Pedersen e Lazaro ai fianchi di Walukiewicz e Coco. L'Inter inizia a premere e al 25' trova il vantaggio con Thuram. Il francese svetta a centro area su cross dalla sinistra di Bastoni e fissa il risultato sullo 0-1. Al 32' arriva la prima mossa tattica nel Toro: fuori Adams, Masina va a ricomporre la difesa a tre. Ma il Toro continua a faticare sui palloni alti e al 35' Thuram trova il raddoppio, ancora di testa e ancora su cross dalla sinistra, sovrastando Coco. Ma la risposta del Toro è immediata e Zapata accorcia le distanze al 36'. Gineitis anticipa Bisseck e manda in porta il colombiano che, a tu per tu con Sommer, infila l'incrocio dei pali. Nell'occasione arriva anche il giallo per il centrale nerazzurro dopo un pestone al lituano. Un errore in costruzione porta Dimarco a tu per tu con Vanja, ma il serbo è bravo a respingere e tenere in partita il Toro. Scattano quindi due minuti di recupero, in archivio con l'Inter in attacco ma senza particolari occasioni da gol: si va dunque all'intervallo con il Toro sotto di un gol e soprattutto di un uomo.