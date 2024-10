Inter-Torino 3-2: a San Siro i granata perdono la partita e Zapata

Triplice fischio a San Siro

Alberto Giulini Vicedirettore 5 ottobre - 22:43

Una tripletta di Thuram stende il Toro in una gara inevitabilmente condizionata dall'espulsione di Maripan. La svolta della partita arriva subito al 18', quando un intervento fuori tempo del cileno viene sanzionato con il cartellino rosso dopo una revisione al Var. I nerazzurri si portano sul doppio vantaggio, Zapata accorcia le distanze e prova a tenere in vita il Toro. Nella ripresa il centravanti francese trova anche la doppietta, colpendo ancora una volta una difesa troppo in difficoltà sui palloni alti. Nel finale Vlasic accorcia le distanze su rigore conquistato da Masina ma non basta. Arriva dunque la terza sconfitta consecutiva per il Toro, la seconda in campionato. Ma la notizia più negativa della serata è l'infortunio di Zapata, costretto a lasciare il campo in barella per un problema al ginocchio sinistro.

Le scelte: Vanoli ne cambia sette, fuori anche Ilic — Non mancano le novità nelle scelte di Vanoli (assente per squalifica e sostituito in panchina da Godinho), che cambia addirittura sette rispetto alla gara contro la Lazio. Tra i pali si rivede Milinkovic-Savic, davanti a lui l'unico confermato è Coco: Walukiewicz e Maripan rilevano Vojvoda e Masina, con il cileno che si piazza al centro e l'ex Las Palmas come braccetto di sinistra. In mezzo al campo resta fuori Ilic: c'è Gineitis con Ricci e Linetty, al ritorno da titolare. Sugli esterni ci sono Pedersen e Lazaro, in avanti Adams fa coppia con Zapata. Inzaghi risponde con quasi tutti i titolarissimi: Lautaro Martinez e Thuram guidano l'attacco.

Il primo tempo: espulso Maripan, granata subito in dieci — Sono i nerazzurri a gestire il pallone, con il Toro attento a non concedere spazi. Ma le prime occasioni sono granata: al 12' Lazaro stacca sul secondo palo su cross di Pedersen ma non inquadra, un minuto più tardi Ricci scalda i guantoni di Sommer con un destro dai venticinque metri. Al 18' è provvidenziale una chiusura di Walukiewicz dopo un intervento in ritardo di Maripan su Thuram. Per il cileno scatta il giallo, Marcenaro viene richiamato al Var e opta per il rosso. Vanoli e Godinho ridisegnano la squadra con una linea a quattro, arretrando Pedersen e Lazaro ai fianchi di Walukiewicz e Coco. L'Inter inizia a premere e al 25' trova il vantaggio con Thuram. Il francese svetta a centro area su cross dalla sinistra di Bastoni e fissa il risultato sullo 0-1. Al 32' arriva la prima mossa tattica nel Toro: fuori Adams, Masina va a ricomporre la difesa a tre. Ma il Toro continua a faticare sui palloni alti e al 35' Thuram trova il raddoppio, ancora di testa e ancora su cross dalla sinistra, sovrastando Coco. Ma la risposta del Toro è immediata e Zapata accorcia le distanze al 36'. Gineitis anticipa Bisseck e manda in porta il colombiano che, a tu per tu con Sommer, infila l'incrocio dei pali. Nell'occasione arriva anche il giallo per il centrale nerazzurro dopo un pestone al lituano. Un errore in costruzione porta Dimarco a tu per tu con Vanja, ma il serbo è bravo a respingere e tenere in partita il Toro. Scattano quindi due minuti di recupero, in archivio con l'Inter in attacco ma senza particolari occasioni da gol: si va dunque all'intervallo con il Toro sotto di un gol e soprattutto di un uomo.

Il secondo tempo: Thuram chiude, Vlasic accorcia su rigore — Al rientro dagli spogliatoi Inzaghi toglie subito l'ammonito Bisseck per inserire Pavard. Il copione della gara, come prevedibile, non cambia: è l'Inter a gestire il possesso, contro un Toro chiuso in difesa e in cerca di spazi per ripartire. Al 58' scatta il giallo per Linetty, fuori tempo su Darmian nella metà campo nerazzurra. Al 60' i padroni di casa trovano il terzo gol, ancora con Thuram e ancora una volta dopo un'errata lettura di un pallone alto della difesa granata. Lautaro svetta a centro area e trova una respinta difettosa di Vanja, poi rivedibile sulla ribattuta del numero nove nerazzurri. Tra le fila del Toro arrivano altri due cambi: Vojvoda e Ilic rilevano Lazaro e Gineitis. Inzaghi opta invece per Dumfries e Taremi al posto di Darmian e Thuram. Quindi Zielinski rileva Mkhitaryan al 77'. Ultimi cambi all'82': De Vrij sostituisce Bastoni, nel Toro tocca invece a Vlasic e Karamoh per Ricci e Zapata. La notizia più preoccupante della serata è proprio l'infortunio del colombiano, costretto a uscire per problemi al ginocchio sinistro. Dopo minuti di apprensione si riprende a giocare e Masina con una grande giocata conquista un calcio di rigore. Dal dischetto di presenta Vlasic che apre con il sinistro e all'86' riduce lo svantaggio. Scattano quindi sei minuti di recupero ma è l'Inter a rendersi pericolosa: risposta corta di Vanja su Zielinski, ma il serbo è reattivo e si riscatta con una gran parata su Taremi. Il Toro prova quindi l'attacco finale ma senza trovare il pallone giusto in area di rigore: festeggia dunque l'Inter, i granata si presentano alla sosta con tre sconfitte consecutive e con il fiato sospeso per Zapata. E per la squadra arrivano comunque gli applausi dagli oltre duemila tifosi presenti nel settore ospiti.