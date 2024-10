Inter-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria a San Siro risale al 2016

Lo storico delle sfide tra granata e nerazzurri a Milano

Enrico Penzo Redattore 3 ottobre - 10:05

Il Torino si prepara ad affrontare l’Inter di Inzaghi nel match valevole per la 7ª giornata di Serie A. Per i granata quella a San Siro non è mai una trasferta semplice, come testimoniato dai numeri dello storico degli scontri diretti con i nerazzurri. Negli ultimi anni il Toro ha avuto difficoltà a portare a casa punti da San Siro e la vittoria manca dall'aprile 2016. In quell’occasione le reti di Molinaro e Belotti consegnarono la vittoria ai granata. In un totale di 91 match disputati a San Siro tra le due squadre, l’Inter ha vinto in 46 occasioni, mentre i granata hanno sconfitto i nerazzurri 18 volte. Analizziamo ora gli ultimi 3 risultati ottenuti in casa dei nerazzurri, dal più recente al più lontano.

Inter-Torino: 2-0 e scudetto ai nerazzurri — L’ultimo match disputato contro l’Inter risale al 28 aprile 2024. In quell’occasione nel caso di una vittoria da parte del gruppo di Inzaghi i nerazzurri avrebbero matematicamente vinto lo scudetto. La partita vide un Inter nettamente superiore, che si impose e vinse 2-0, contro un Toro poco brillante. Decisiva la doppietta di Calhanoglu, con l’ultimo gol segnato dal dischetto dopo l’espulsione di Tameze per un intervento irregolare in area.

Inter-Torino: 1-0, vittoria allo scadere — Procedendo a ritroso, il Torino scese in campo a San Siro il 10 settembre 2022. In quell’occasione dopo una partita quasi totalmente in mano ai granata, fu la rete di Brozovic allo scadere a consegnare i 3 punti ai nerazzurri e a beffare la squadra di Juric.

Inter-Torino: 1-0 Dumfries regala i 3 punti ai nerazzurri — Infine, guardando ancora più indietro, si arriva al 22 dicembre 2021. Anche in quell’occasione l’Inter sconfisse il Torino e ottenne la settima vittoria consecutiva in campionato: la rete decisiva fu di Dumfries al 30' su assist di Dzeko. In quel match non mancarono numerose occasioni per Lautaro e Sanchez, mentre dalla parte dei granata i più pericolosi furono Pjaca e Lukic.