Inter-Torino, Inzaghi vs Juric: i precedenti non sorridono al tecnico granata

L'allenatore del Torino in passato ha avuto difficoltà nel portare a casa punti contro la formazione nerazzurra

Federico De Milano

Domani alle 18:30 il Torino farà visita all'Inter per chiudere il girone d'andata. Sarà una sfida nella sfida anche tra i due allenatori, Ivan Juric per i granata e Simone Inzaghi per l'Inter. Si tratta di due tecnici che sono arrivati in estate su queste nuove panchine dopo aver vissuto entrambi una bella avventura con la squadra precedente, il Verona per il croato e la Lazio per l'italiano. Tra i due allenatori, nelle precedenti sfide è quasi sempre andata meglio a Inzaghi che ha vinto 4 dei 7 incontri tra i due mentre Juric ha portato a casa solo una volta i 3 punti.

JURIC - L'attuale allenatore del Torino non ha sempre avuto vita facile quando ha affrontato l'Inter. Nelle precedenti esperienze alla guida di Genoa e Verona, ha disputato 8 partite contro i nerazzurri raccogliendo solamente 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte. Certamente l'Inter è una squadra che, almeno sulla carta, era superiore alle formazioni allenate da Juric. Questo dato però non può certamente far dormire sonni tranquilli al tecnico croato che sa di soffrire quando scende in campo contro i nerazzurri e anche contro le squadre di Simone Inzaghi.

INZAGHI - L'allenatore piacentino, come detto, è arrivato in estate su una nuova panchina proprio come Juric. L'ex centravanti era chiamato al difficile compito di sostituire Antonio Conte alla guida della formazione milanese dopo che nella passata stagione si è guadagnata il titolo di Campione d'Italia. Inzaghi, dopo la bella esperienza vissuta nella Lazio, si sta dimostrando all'altezza anche dell'Inter con la quale si trova al primo posto in classifica. Nelle 10 partite disputate contro il Toro, tutte vissute sulla panchina laziale, Inzaghi ha raccolto 5 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte. Leggendo tutte queste statistiche ci si rende conto di quanto sarà una gara dura per Juric e il suo Toro quella di domani a San Siro contro la capolista.