Torino, chi gioca a Milano contro l’Inter? Con Praet fuori si candida Linetty

Il Torino, dopo il successo contro l'Hellas Verona di ieri, si prepara subito per la prossima sfida di campionato, che segnerà la fine del girone di andata. Sarà un match di prestigio per i granata, che si recheranno in casa della attuale capolista, l'Inter di Simone Inzaghi. I granata dovranno far fronte ad alcune difficoltà, tra cui l'infortunio di Praet, che cambierà le carte in gioco.