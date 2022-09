Inter-Torino, Marotta nel prepartita: “Dobbiamo essere più motivati”

Nel prepartita del match tra Inter-Torino è intervenuto ai microfoni di Dazn Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro ha detto: "L'ambizione dev'essere superiore rispetto alle ultime uscite. Le prestazioni non sono state soddisfacenti. Abbiamo affrontato i problemi, la motivazione dev'essere ancor più forte per regalare una soddisfazione alla società, ai tifosi e a noi stessi. C'era l'esigenza di confrontarci, l'abbiamo fatto". E ancora: "Zhang ama la società, rispetta i tifosi e sa cosa deve fare per il presente e il futuro nerazzurro. Le strategie della proprietà sono sopra la mia testa".