Sazonov: “Vorrei giocare di più. La tattica di Juric è molto interessante”

Le parole di Saba Sazonov, oggi da JD Sports, presso il centro commerciale "Le Gru"

Redazione Toro News 2 maggio 2024 (modifica il 2 maggio 2024 | 19:09)

Dopo la presentazione della divisa granata speciale in occasione del 75º anniversario della Tragedia si Superga, continuano le attività del Torino. Oggi tre giocatori granata, Sazonov, Gineitisi e Djidji si troveranno presso il JD Sports del centro commerciale "Le Gru" di Grugliasco. I tifosi potranno incontrare i ragazzi ed ascoltare le loro parole, a seguire le dichiarazioni di Sazonov in occasione dell'evento.

Come sta andando il recupero dall'infortunio?

"Sto meglio, spero di iniziare a fare gli allenamenti con la squadra e rientrare presto".

Com'è il bilancio di questo tuo anno al Torino?

"Ho giocato 12 partite, ho fatto diverse partite buone contro squadre come Inter, Roma e Lazio. Penso che come primo anno sia stato buono, forse posso fare meglio ma per ora va bene. Certamente vorrei giocare di più, come lo vogliono tutti i calciatori".

Cos'hai imparato dalla Serie A?

"Per me la Serie A è un grande campionato anche per i difensori, perchè è molto tattico, la difesa è molto importante. Non ci sono tanti gol, per me la scuola italiana è la migliore".

In cosa pensi di poter ancora migliorare?

"Fisicamente e come velocità sono bravo, devo imparare maggiormente la tattica. Alla Dinamo Mosca ho giocato solo in una difesa a 4, adesso giochiamo a 5 con tre centrali, non ho mai giocato 1 contro 1 a tutto campo come ora. Per me la tattica di Juric è molto interessante, perché gioco come centrale dei 3 difensori e come destro, la tattica è diversa. La prima volta che ho giocato come centrale di destra ho capito movimenti molto interessanti anche in proiezione offensiva, ora li ho capiti meglio".

Come ti trovi a Torino?

"E' perfetto, Torino è una città che mi piace molto, è una città calma con un bellissimo centro, tanti ristoranti. E' tutto perfetto qui. Dopo che mi hanno fotografato in tram parlando con i ragazzi, ho capito che qui in Italia non è così usuale, ma ad esempio a Mosca ho preso molto spesso il tram e la metro".

Ti aspetti ora di giocare di più?

"Come ho detto, per la mia mentalità voglio giocare di più ed essere titolare. Mancano 4 partite e spero di ritornare il più velocemente possibile, spero di poter giocare le ultime 3 partite".

Tu vorresti ancora rimanere qui?

"Io voglio giocare, adesso è un po' una situazione perché per ora non gioco, io vorrei giocare. Sul futuro vedremo anche quale sarà il futuro del mister, per ora non voglio dire nulla".

Cosa sapevi del Grande Torino e cosa ti hanno raccontato?

"Ho capito che è stata una squadra fortissima, con una grande storia. Per me era una squadra fortissima, con tanti nazionali e molto preparata tatticamente".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.