Juric dovrebbe rinnovare? La maggioranza dei lettori vorrebbe ancora il croato

In vista della fine della stagione e della scadenza del contratto di Juric, vi abbiamo chiesto qui su Toro News se il croato dovrebbe rinnovare o lasciare la panchina. Il tecnico aveva affermato in una conferenza stampa passata che avrebbe lasciato Torino in caso di mancata qualificazione alle coppe europee. Ma probabilmente le variabili in gioco in una decisione così delicata sono molte di più. I risultati del sondaggio hanno visto la maggioranza dei tifosi, circa a il 60%, votare a favore del rinnovo di Juric, mentre il restante 40% vorrebbe un nuovo profilo sulla panchina granata. In totale su 2254 votanti, 1390 vorrebbero ancora il croato e 864 no.