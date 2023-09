Juric fedele alla sua identità: ma non fu Zaza a far crollare il Toro di Mazzarri

Sotto la Mole si è tornati a parlare di Simone Zaza nella giornata di ieri, domenica 17 settembre. No, l'ex attaccante granata non è in odore di ritorno al Torino ma è stato tirato in ballo da Ivan Juric nella conferenza stampa. Il tecnico croato ha dichiarato: "Il crollo tattico del Torino di Mazzarri secondo me è successo quando è arrivato Zaza. Quando giocava con Falque e Berenguer la squadra aveva un'identità, poi è stato costretto a cambiare" (LEGGI QUI). Questa non è stata un'affermazione che si riferisse a Zaza in sè (anche se l'attaccante come noto è stato defenestrato dal Torino proprio durante la gestione di Juric), ma aveva un altro fine: quello di rimarcare il fatto che chi perde la sua identità alla fine non ottiene più i risultati sul campo. Il concetto di Juric è chiaro e l'ha affermato in più circostanze nel corso della sua era in granata. Ferreo sostenitore del 3-4-2-1, raramente Juric ha proposto varianti e ieri ha chiuso le porte alla doppia punta, sebbene ce ne siano ben tre nella rosa attuale del Torino (Zapata, Sanabria e Pellegri). Uno dei grandi meriti di Juric è stato quello di dare un'identità alla sua squadra e non vuole snaturarla nemmeno adesso. Detto questo, c'è un'imprecisione nella dichiarazione di Juric.