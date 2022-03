Juric ritrova il “suo” Genoa: terza volta da avversario nella Marassi rossoblù

Una partita particolare, come sempre, per Ivan Juric: per la terza volta tornerà da avversario a Marassi contro il suo ex club, il Genoa

Andrea Calderoni

Si possono cancellare 124 presenze da calciatore con una maglia, alle quali bisogna aggiungere le prime esperienze da vice allenatore, da capo allenatore in una Primavera e poi tre parentesi più o meno fortunate da tecnico della Prima Squadra per un totale di oltre 56 panchine? La risposta è negativa: non si possono cancellare. Proprio per questo la trasferta di venerdì sera alle 21 allo stadio "Ferraris" in zona Marassi a Genova contro il Genoa, contro il Grifone, non sarà uguale a tutte le altre per l'ex giocatore e allenatore rossoblù Ivan Juric. Sarà la sua sesta partita ufficiale contro il suo ex club, il terzo nella città portuale più importante d'Italia.

CALCIATORE - Al Genoa Juric deve tanto, tantissimo. Da calciatore è stato una colonna della mediana: arcigno e caparbio, ha concluso la propria carriera con il Genoa, giocando dalla stagione 2006/2007 alla 2009/2010. Ha conquistato una promozione in Serie A il primo anno, poi nel secondo campionato nella massima serie si è preso una grande qualificazione ai preliminari di Europa League, sfornando nell'annata 2008/2009 ben 10 assist. Appesi gli scarpini al chiodo, il croato ha potuto immediatamente cimentarsi in panchina. La società ha riposto in lui tanta fiducia, facendolo iniziare dai più giovani. Prima di tornare già formato, Juric ha cominciato all'Inter il proprio fortunato sodalizio con Gian Piero Gasperini.

ALLENATORE - Nel 2013/2014 torna al Genoa e gli viene affidata la Primavera. Poi, passa in C al Mantova e in B al Crotone, prima di vivere tre esperienze di carattere profondamente diverso tra l'estate 2016 e il dicembre 2019 proprio nella Prima Squadra del Genoa in Serie A. Tre esoneri, due volte richiamato: un tira e mola fatto, comunque, di bel gioco e di alcuni buoni risultati. A Marassi, come detto, tornerà da avversario per la terza volta. Nei primi due casi è capitato con l'Hellas Verona e le cose sono andate sono discretamente male. Il 2 agosto 2020 contestata sconfitta per 3 a 0 dell'Hellas a Genova e salvezza allo sprint del Grifone. Il 20 febbraio 2021 pareggio per 2 a 2: due volte avanti gli scaligeri, due volte ripresi (Badelj per il 2 a 2 al 94'). Anche i novanta minuti di venerdì, c'è da scommettere, non saranno uguali agli altri per il croato.

LA PARTITA DEGLI EX - Juric così si inserisce in un contesto particolare. Genoa-Torino sarà la partita degli ex. Lui come Paro e Marco Pellegri in panchina, in campo (tra disponibili e non) ce ne saranno tantissimi. Nel Genoa ci sono due vecchie conoscenze granata, quel Sirigu andato via tra qualche dissapore alla fine della scorsa stagione e Nikola Maksimovic (lui salutò il Toro in modo decisamente negativo). Sponda Toro gli ex aumentano. Da Ansaldi a Izzo, da Mandragora a Pjaca, passando per i due attaccanti Sanabria e Pellegri (lui non sarà della partita però). Una sfida dal sapore dolce per tanti, un tuffo nel passato che per le due squadre servirà per ritrovare la vittoria.

Sirigu - Maksimovic - Ansaldi - Izzo - Mandragora - Pjaca - Sanabria