Juric ritrova l’ex compagno Bocchetti: al Genoa fecero grandi cose insieme

La situazione in panchina dell'Hellas Verona è un po' particolare. Da una parte a Torino esordirà il nuovo primo allenatore Marco Zaffaroni , dall'altra proseguirà il proprio percorso Salvatore Bocchetti , subentrato a metà ottobre all'esonerato Gabriele Cioffi . La società scaligera è stata costretta ad affiancare Bocchetti con un altro allenatore perché l'ex difensore non è ancora in possesso di abilitazione Uefa PRO. Tra l'altro la storia di Bocchetti all'Hellas può vagamente ricordare quella di Ivan Juric a inizio carriera al Genoa. Anche Bocchetti ha terminato la propria carriera da giocatore nella città nella quale poi ha iniziato ad allenare, dapprima le giovanili e poi la Prima Squadra (ora farà formalmente il vice di Zaffaroni). Insomma, un percorso in continuità, un po' come accaduto a Juric con il Grifone agli inizi dello scorso decennio. In realtà, il croato partì dalla Primavera, poi lasciò Genoa per ritornarci qualche anno dopo (nel frattempo apprese alla corte di Gian Piero Gasperini ). Proprio il Genoa è un punto di congiunzione importante nella storia calcistica di Juric e Bocchetti. I due sono stati infatti compagni di squadra: un giovane Bocchetti arrivò nel 2008 e affiancò un veterano dello spogliatoio come Juric, prossimo da lì a un paio d'anni ad appendere gli scarpini al chiodo. Con Gasperini in panchina ottennerò grandi risultati, tanto da sfiorare la Champions League nel 2008/2009.

La storia di Zaffaroni nel calcio è partita dal Torino

Chi è invece Zaffaroni? Non ha mai allenato in Serie A. Milanese, classe 1969, ha svolto una lunga gavetta nelle categorie inferiori. Ha ottenuto ottimi risultati nel recente passato in Serie C con l'Albinoleffe, facendo della solidità difensiva un suo marchio di fabbrica. I più attenti si ricorderanno anche di Zaffaroni giocatore e tra l'altro a fine anni Ottanta è stato calciatore proprio del Torino. Debuttò nel calcio che conta in granata nella stagione 1988/1989, collezionando 5 presenze in Coppa Italia (non giocò nemmeno un minuto in quella Serie A). Era stato prelevato dal Saronno nell'estate 1987 e poi fu ceduto al Casarano nel 1989. Tra le gare che disputò in granata ci fu anche un clamoroso 4 a 0 dell'Hellas Verona sul Torino datato 14 settembre 1988. Fatto sta che anche il prossimo 4 gennaio Zaffaroni legherà indissolubilmente il suo nome al Torino, perché proprio sotto la Mole debutterà da primo allenatore in Serie A.