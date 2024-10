Juric sul Torino: “Non aveva la cilindrata giusta. Qui alla Roma il motore c’è”

Ivan Juric, allenatore del Torino dal 2021 al 2024, siede oggi sulla panchina della Roma, subentrato a Daniele De Rossi. In una recente intervista al “Corriere dello Sport”, l’allenatore croato ha riflettuto sul suo passato a Torino e sul suo presente in giallorosso, esprimendosi sulla differenze tra le due squadre ed evidenziando i limiti della squadra granata nella passata stagione: ”Se andiamo a vedere il Torino dell’anno scorso, quello non aveva la cilindrata giusta per arrivare alla fine con gli stessi punti del Napoli”. La “cilindrata” mancata al Torino, è una qualità che riconosce invece alla Roma: "Qui il motore c’è, sia dietro sia in mezzo, penso a Koné e Pisilli che possiedono un grande talento. Anche in avanti ho tutti ragazzi che possono migliorare sui controlli, sulla posizione del corpo. Non è vero che non c’è cilindrata. Si può crescere lavorando di più sulla forza”. La Roma, reduce da un pareggio all'U-Power Stadium contro il Monza, si trova al nono posto in classifica con dieci punti dopo sette giornate, ad una lunghezza di distanza dal Torino di Vanoli. I granata sono attualmente settimi in campionato con 11 punti, due in più rispetto ai 9 ottenuti lo scorso anno da Juric nello stesso periodo.