Juventus-Torino 1-0: la sblocca Weah, bianconeri avanti all’intervallo

Vanoli deve fare i conti con un attacco decimato dagli infortuni di Zapata e Adams, così alza Vlasic a supporto di Sanabria. In mezzo al campo si rivede Ilic dal 1' in un reparto completato da Ricci e Linetty, con Pedersen e Lazaro sulle corsie laterali. Una novità anche in difesa: al centro c'è Coco e non Maripan, con Walukiewicz e Masina ai suoi fianchi. Motta sceglie invece Weah, Koopmeiners e Yildiz a supporto di Vlahovic nel 4-2-3-1.

Il primo tempo: la sblocca Weah

Sono i bianconeri a gestire il possesso in avvio, ma le cavalcate di Thuram e Koopmeiners sulla sinistra non trovano il giusto sbocco in area di rigore. La Juve però la sblocca al 18' con Weah, che insacca a porta vuota dopo una parata di Vanja su Cambiaso. Molto male nell'occasione Ricci, che lascia troppo spazio all'esterno bianconero per entrare in area. Al 26' protestano i granata per un intervento fuori tempo di Yildiz sul centrocampista granata, Sozza vede ma decide di lasciare correre. I bianconeri provano a farsi vedere con una palla a rimorchio per Koopmeiners, Ricci è in traiettoria e devia in angolo. Scattano quindi scintille tra Vanja e Gatti dopo una spallata gratuita del centrale al portiere granata in uscita. I granata provano a chiudere il primo tempo con il pallino del gioco, faticando però a innescare gli uomini offensivi. Per i granata di Vanoli le idee sono poche e confuse, non c'è mai la sensazione che la Juventus possa andare in difficoltà e dopo un minuto di recupero si va dunque all'intervallo con i bianconeri avanti di un gol.