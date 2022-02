Juventus-Torino, Vagnati: “Bremer alla Juve? Uno come lui farà scelte diverse”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima dell'inizio del derby valido per il 26^ turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio del derby Juventus-Torino, valido per la 26^ giornata di Serie A, il DT granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Noi quando entriamo in campo cerchiamo sempre di fare la partita e di vincerla. Fare promesse non è facile soprattutto contro un avversario forte però sono convinto che oggi fino all’ultimo minuto daremo l’anima per cercare di portare a casa un risultato positivo.