La foto di Bayeye e gli altri precedenti: quando prevenire è meglio di curare

I sentimenti dei tifosi vanno rispettati anche se non condivisi. Per loro un derby non è una partita come le altre. A saperlo è chiamata la società prima dei calciatori. I sentimenti dei tifosi possono essere non condivisi ma vanno sempre rispettati. Lo avrà imparato Brian Bayeye, dopo aver postato e cancellato la foto dello scambio di maglia con Pogba. Il calciatore non è certo da biasimare: è arrivato al Torino pochi mesi fa, ha sempre giocato a livelli molto più bassi, ha incrociato per la prima volta da avversario un giocatore che ha fatto la storia del calcio francese e per lui la sua maglia è come un trofeo da esporre. Non c’è niente di male in questo e nulla c’è da eccepire se calciatori del Torino hanno rapporti di amicizia con quelli della Juventus, come è sempre stato.