La moviola di Torino-Lecce 1-0: Pellegri, raddoppio in fuorigioco

Quello di questo primo scampolo di stagione è un Toro da 10, come i punti in classifica conquistati nelle prime 5 di campionato. Contro il Lecce è arrivata la terza vittoria in questa Serie A, davanti ad una Maratona stracolma, che tornava a supportare i granata al Grande Torino dopo due trasferte consecutive. A dirigere l'incontro Manuel Volpi della sezione di Arezzo, che non ha dovuto gestire una gara particolarmente ostica ma l'ha fatto comunque bene, senza nessuna sbavatura.

La cronaca inizia al minuto 52', quando Volpi estrae il primo giallo all'indirizzo di Emirhan Ilkhan. Il turco arriva in ritardo su Ceesay a causa di un passaggio corto di Lazaro e l'ammonizione è giusta. Così come è giusto ammonire Hjulmand per un placcaggio su Vlasic soltanto un minuto dopo. Al 56' Volpi ammonisce anche Schuurs, per un intervento su Ceesay: il tocco sulla gamba c'è, ma è leggero e per il resto l'olandese prende il pallone. Al 72' Pellegri si invola e supera Falcone, ma la sua esultanza viene subito fermata dall'assistente, che alza la bandierina e annulla per offside: il VAR conferma, la decisione è corretta.