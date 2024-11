L’autore dello striscione in piazza San Carlo: “Levato dalla soprintendenza”

Nell'ultima settimana su Piazza San Carlo ha aleggiato uno striscione "anti-Cairo", sintomo di come la contestazione societaria abbia caratterizzato la piazza granata. Proprio quello striscione è stato recentemente levato dalla piazza. L'autore del gesto di protesta (anonimo), ha spiegato la situazione in una intervista rilasciata a Repubblica. "Sono venute le forze dell'ordine a chiedermi, in un modo o nell'altro, la stessa cosa: ritirare lo striscione. Mercoledì sera mi è stata consegnata un'ingiunzione intestata "Ministero della Cultura" e firmata dal soprintendente alle Belle Arti e al paesaggio di Torino, a togliere lo striscione per evitare di incorrere in un'imputazione penale". L'autore del gesto ha poi spiegato cosa l'aveva spinto a mostrare lo striscione: "Per sensibilizzare i tifosi ad una protesta civile, ma ferma. Così non si può andare avanti".