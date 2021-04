Lazio-Torino, col ricorso al Coni i tempi si allungano: ipotesi 19 maggio, ma…

Ancora un ricorso biancoceleste per ottenere la vittoria a tavolino: la sentenza potrebbe arrivare nei primi giorni di maggio

Dal 2 marzo al 19 maggio (forse) : rischia di essere giocata con due mesi e mezzo di ritardo Lazio-Torino , gara mai disputata per le note vicende relative alla quarantena imposta ai granata. In primo e secondo grado di giudizio è stato stabilito che la partita dovrà essere programmata e giocata, ma la Lazio ha deciso di intraprendere un'ulteriore via legale per ottenere la vittoria a tavolino. Nella tarda serata di ieri il Collegio di Garanzia dello Sport ha infatti comunicato di aver ricevuto il ricorso della società biancoceleste contro la sentenza della Corte Sportiva d'Appello dello scorso 30 marzo .

IL CALENDARIO - Ma finchè non c'è una sentenza passata in giudicato la partita non può essere ri-calendarizzata. Il rischio, come detto in apertura, è che la partita possa giocarsi con due mesi e mezzo di ritardo rispetto all'originale calendario. È infatti probabile che la sentenza di terzo grado possa arrivare nei primi giorni di maggio: il Codice di giustizia sportiva non indica dei termini perentori, ma nel caso Juventus-Napoli trascorsero diciotto giorni tra deposito del ricorso e pronuncia. E stando così le cose, nel caso (probabile) di rigetto del ricorso, rimarrebbe una sola finestra utile prima della conclusione del campionato. Il 12 maggio è infatti in programma l'ultimo turno infrasettimanale di questa stagione (Torino-Milan e Lazio-Parma), così l'unica possibilità sarebbe la settimana seguente. Lazio-Torino diventerebbe la penultima partita stagionale dei granata, cadendo tra la 37ma di campionato (Spezia-Torino) e la 38ma (Torino-Benevento) e la data di mercoledì 19 maggio sarebbe l'indiziata. Anche qui, però, sussistono delle difficoltà: è previsto infatti che lo stadio Olimpico di Roma venga consegnato martedì 18 maggio alla UEFA per l'Europeo, che inizierà lì l'11 giugno. Da verificare dunque la possibilità di un rinvio della scadenza, altrimenti ipotesi come l'anticipo al martedì 18 maggio o la disputa il 19 maggio ma su campo neutro dovrebbero essere considerate.