Lazio-Torino, Vagnati: “Vogliamo ottenere il risultato in tutti i modi”

Le parole del responsabile dell'area tecnica del Torino ai microfoni di Sky Sport nel prima della partita con la Lazio

Poco prima del match tra Lazio e Torino il DS granata, Davide Vagnati ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento le parole contano poco o nulla, dobbiamo pensare a fare la nostra partita, cosa che non abbiamo fatto nelle ultime due e giocare la gara perché è questo che fa la differenza, se facciamo così possiamo fare anche risultato. Quando i punti si fanno determinanti l'aspetto psicologico è molto importante ma ora dobbiamo scendere in campo e fare ciò che sappiamo. Fondamentale mantenere la categoria? Certo, il futuro è stasera, dobbiamo fare una partita importante e ottenere un risultato positivo in tutti i modi".