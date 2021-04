Lazio-Toro, le squadre impegnate nella lotta salvezza: “La Lega fissi una data”

Ieri durante l'Assemblea di Lega le squadre impegnate nella lotta salvezza hanno chiesto che venga subito fissata la data per il recupero del match indicando come prima data disponibile quella del 29 aprile

Nella giornata di ieri è stata fissata la data per la discussione sul caso Lazio-Torino al Collegio di garanzia che avrà luogo il 13 maggio alle ore 14 (QUI i dettagli). Ricordiamo che la Lazio aveva presentato ricorso all'organo di garanzia dello sport dello sport in merito alla mancata disputa della partita con i granata, inizialmente programmata per il 2 marzo, ma alla quale il Toro non si è presentato seguendo le disposizioni dell'Asl locale a causa dei diversi casi di Covid nel gruppo squadra granata. Nel caso in cui il presidente Franco Frattini non decida di ribaltare la sentenza, la partita dovrà essere recuperata con il 19 maggio che sembra la data più probabile. Proprio a questo proposito ieri in Lega, le squadre impegnate nella lotta retrocessione hanno chiesto che venga subito fissata la data per il recupero del match allo stadio Olimpico di Roma, indicando come prima data disponibile quella del 29 aprile. Evidente il fatto che la gara debba essere disputata quanto prima per garantire regolarità alla corsa salvezza, ma da questo punto di vista anche il Torino ha chiesto a più riprese di fissare la partita dopo aver ottenuto nei primi due gradi di giudizio il riconoscimento del diritto di giocare il match. Ma la Lazio ha deciso di andare fino in fondo chiedendo il 3-0 a tavolino anche al Collegio di Garanzia Coni: molto probabile che a questo punto la Lega Serie A decida il verdetto del terzo e ultimo grado di giudizio.