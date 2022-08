Le operazioni di mercato del Toro: tre riflessioni su Nikola Vlasic

Con l’acquisto di Nikola Vlasic dal West Ham, il Torino ha completato quella trequarti rimasta orfana dopo i mancati riscatti di Brekalo, Pjaca e Praet. Il fantasista croato è arrivato in granata in prestito oneroso con opzione per il riscatto fissata a 15 milioni di euro. Una cifra ben lontana dai 30 più bonus che i claret and blue avevano pagato soltanto un anno fa per averlo dal CSKA Mosca. Come di consueto, Toro News propone tre riflessioni dopo l'ufficialità di ogni operazione di mercato.