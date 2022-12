Le probabili formazioni di Torino-Cremonese: Miranchuk-Radonjic sulla trequarti

Le possibili scelte dei due tecnici in vista delle sfida delle 15: Sanabria al centro dell'attacco

Gualtiero Lasala

Il Torino si prepara a rimettere benzina nelle gambe prima della ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio. I granata di mister Juric affronteranno in amichevole la Cremonese di Alvini, in un test per comprendere lo stato fisico e tattico dell'intera squadra. Il tecnico croato arriva con qualche indisponibile, come Ricci, Linetty, Singo e Aina, che sono ancora fermi ai box in cerca di un rapido recupero per tornare a disposizione. Anche Pellegri

C'è Schuurs — Juric dovrebbe quindi schierare in porta Milinkovic-Savic, tornato dal Mondiale e pronto a rimettersi in moto con la maglia granata. Davanti al serbo dovremmo quindi trovare un trio già visto dalle parti della difesa: al centro dovrebbe partire dal primo minuto Schuurs, con Djidji alla sua destra e Buongiorno già affermato sulla sinistra. Rodriguez potrebbe entrare a partita in corso, ma non è ancora da escludere al 100% una sua presenza da subito.

Adopo titolare — Con le pesanti assenze di Linetty e Ricci, Juric dovrà rimaneggiare il suo centrocampo. Insieme al compassato Lukic dovrebbe quindi partire dal primo minuto Adopo, provato più volte in questa pausa. Sulle fasce, invece, complici sempre gli infortuni a Singo e Aina, il tecnico croato dovrebbe quindi schierare a sinistra Vojvoda e a destra Lazaro.

Vlasic ai box — Per concludere, nella parte offensiva della formazione dovrebbero esserci sulla trequarti Radonjic e Miranchuk, con Vlasic che resta ancora fermo ai box dopo il Mondiale giocato con la sua Croazia. Come punta centrale il favorito dovrebbe essere Sanabria, visto l'affaticamento di Pellegri nella giornata odierna.

Cremonese con Meité — La squadra di Alvini dovrebbe scendere in campo con Carnesecchi in porta, una difesa a quattro composta da Bianchetti e Chiriches come centrali e la coppia Sernicola-Valeri sulle fasce. A centrocampo i granata ritrovano un vecchio volto, quello di Meité, insieme a Castagnetti ed Acella. Sulla trequarti si preparano Milanese e Bonaiuto, con Ciofani pronto a fare la prima punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-CREMONESE — Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Adopo, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Bayeye, Ilkhan, Garbett, Karamoh, Seck. All: Juric

Ballottaggi: Djidji-Zima 65%-35%, Lazaro-Vojvoda 55%-45%

Infortunati: Aina, Linetty, Singo, Ricci, Pellegri

Squalificati: -

Diffidati: -

Altri: Edera, Fiorenza

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Chiriches, Valeri; Acella, Castagnetti, Meité; Milanese, Buonaiuto; Ciofani. A disposizione: Sarr, Saro, Aiwu, Baez, Ascacibar, Quagliata, Di Carmine, Tsadyout. All: Alvini

Ballottaggi: -

Infortunati: -

Squalificati: -

Diffidati: -