Le probabili formazioni di Torino-Empoli: Juric punta su Vlasic e Sanabria

Le possibili scelte dei due allenatori in vista della sfida di domenica all'ora di pranzo

Gualtiero Lasala

La partita tra Torino ed Empoli si giocherà domenica alle ore 12:30, in una sfida che sarà molto importante per i granata che vogliono risollevarsi dopo una serie di tre sconfitte consecutive. In vista del match, Juric - che non sarà in panchina perchè squalificato - sta scegliendo la migliore formazione da mandare in campo contro i toscani, avendo anche recuperato gli infortunati come Ricci e Vojvoda, oltre a Pellegri. Per la prima volta quest'anno il tecnico granata ha tutti i giocatori a disposizione.

Ballottaggio Buongiorno-Schuurs, l'olandese sembra favorito

In porta non dovrebbero esserci problemi per la conferma di Milinkovic-Savic. Davanti all'estremo difensore serbo dovremmo trovare Djidji come braccetto destro e Rodriguez a sinistra. Nel ruolo di difensore centrale dovrebbe toccare questa volta a Schuurs, che sembra poter vincere il ballottaggio serrato con Buongiorno.

Lazaro a sinistra

Vojvoda è rientrato, ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe: per questo motivo il tecnico granata potrebbe puntare ancora su Lazaro, che in quel ruolo ha fatto progressi di recente. A destra dovrebbe poi essere confermato Singo, con la coppia di centrocampisti centrali che dovrebbe essere quella formata da Lukic e Linetty, con Ricci che è recuperato: l'ex Empoli è tuttavia un giocatore fondamentale, e dunque non è escluso che Juric possa decidere in extremis di affidargli una maglia da titolare.

L'attacco titolare di Juric

In attacco dovremmo trovare quello che viene considerato il trio titolare in questo Torino. Sulla trequarti dovrebbero quindi esserci Vlasic a sinistra e Miranchuk a destra, con Sanabria che è pronto a prendersi il suo posto dopo il gol segnato al Napoli. Attenzione però a Radonjic che a Napoli è entrato bene e resta un candidato forte per essere protagonista, dall'inizio o a gara in corso.

Empoli, Lammers e Destro al centro dell'attacco

Zanetti dovrebbe presentarsi allo Stadio Olimpico Grande Torino con Vicario in porta, Ebuhei e Parisi sulle fasce del 4-3-1-2, insieme a De Winter e Luperto a completare la difesa. In mezzo al campo dovremmo quindi trovare Haas e Bandinelli, con Marin a fare da pivot in mezzo al camp. Sulla trequarti Zanetti si affida alla fantasia di Bajrami, con Destro e Lammers punte centrali pronte a fare male al Toro. Stojanovic e Satriano sono le due assenze dell'ultimo minuto che potrebbero rendere le cose più difficili all'Empoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-EMPOLI:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Vojvoda, Aina, Ricci, Adopo, Ilkhan, Karamoh, Pellegri, Radonjic. All: Paro (Juric squalificato)

Ballottaggi: Schuurs -Buongiorno 55%-45%, Lazaro-Aina 60%-40%, Linetty-Ricci 55%-45%

Infortunati: nessuno

Squalificati: Juric (1)

Diffidati: nessuno

Altri: Garbett, Edera, Fiorenza

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers. A disposizione: Perisan, Ujkani, Stojanovic, Cacace, Walukiewicz, Guarino, Baldanzi, Fazzini, Henderson, Satriano, Cambiaghi. All: Zanetti

Ballottaggi: Bajrami-Pjaca 60%-40%, Lammers-Satriano 55%-45%

Infortunati: Tonelli (da valutare), Ismajli (da valutare), Akpa Akpro (da valutare)

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Altri: -