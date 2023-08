Lens-Torino: a che ora e dove vedere la terza amichevole dei granata

DAZN ha comunicato che ha proceduto con l'acquisizione dei diritti TV per la trasmissione di Lens-Torino, gara amichevole che si terrà nella serata di mercoledì 2 agosto. Tutti gli abbonati a DAZN potranno quindi seguire sulla piattaforma questa terza amichevole estiva del Toro. Non solo però perché sarà possibile vedere Lens-Torino anche su Sky Sport Arena per tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare. Il calcio d'inizio della sfida contro il Lens è in programma alle ore 19 e per tutti i tifosi granata sarà quindi possibile assistere sulla piattaforma britannica a questo primo match amichevole in terra francese. La squadra di Juric giocherà poi di nuovo oltralpe anche domenica 6 agosto contro il Reims nell'ultima gara di pre-season prima dell'inizio ufficiale della stagione.