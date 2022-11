Linetty pre Torino-Sampdoria: “Sarà difficile, anche loro avranno occasioni”

Come mai il Torino non riesce ad avere continuità?

"A me viene difficile spiegare cosa è successo a Bologna perché non sono stato in campo. I ragazzi volevano vincere e il primo tempo era in nostro controllo. Nel secondo tempo ci sono stati due episodi e la gomitata che era un fallo. Abbiamo perso tre punti anche se volevamo vincere. Adesso dopo soli tre giorni c'è un'altra partita che vogliamo vincere".